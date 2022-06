Arquero australiano Andrew Redmayne se defiende ante las críticas: “Fue un momento de matar o morir”

El arquero australiano Andrew Redmayne se refirió a su polémico comportamiento en la tanda de penales entre Perú y Australia por el repechaje al Mundial de Qatar, en la protagonizó llamativos bailes en el arco y terminó atajando un lanzamiento de los peruanos para darle el triunfo a su selección.

A través de un video, se registró el momento en el cual el portero agarró una botella del guardameta peruano Pedro Gallese con sus apuntes, y la lanzó fuera de la cancha. El propio Redmayne declaró a la prensa australiana que “sí, eso sucedió”.

“Lo hablamos al respecto, si tuviéramos notas en nuestra botella de agua, y si alguien viera eso, lo tiraría muy lejos. Sé cuánto significa para los chicos y fue como un momento de matar o morir, así que aproveché mi momento”, explicó el meta que milita en el Sydney FC.

En cuanto a su regreso a Australia luego de darle a su país la clasificación al Mundial, el portero indicó que “ha sido enorme, ya se puede notar el impacto que ha tenido. Los hinchas y medios son tan positivos, optimistas y ansiosos. Esa es la influencia que tenemos estando en la selección nacional. El éxito es algo contagioso”.

Por último, Andrew Redmayne tuvo palabras para el impacto mediático a nivel mundial que ha tenido tras jugar el repechaje. “Es algo bastante surrealista. Realmente todavía no se ha asimilado. No soy un héroe. Solo jugué un papel muy pequeño, así que no puedo tomar ningún crédito”, concluyó.