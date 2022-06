Andrew Redmayne se hizo mundialmente conocido este lunes tras protagonizar la tanda de penales que dejó a Australia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y eliminó de la cita a la selección de Perú.

Y no fue solo por sus bailes antes de que los rivales patearan o por convertirse en el héroe al detener el tiro de Alex Valera. En las últimas horas se dio a conocer un video que muestra cómo el portero realizó una “viveza” que afectó al meta rival, Pedro Gallese.

En el registro se observa como el arquero peruano llega al costado del arco y deja varios elementos, entre ellos, una botella con un papel y una toalla. Cuando Gallese parte a ubicarse bajo el arco, Redmayne toma parte de los objetos y los lanza detrás de las vallas publicitarias.

Cuando la botella sale lanzada, se observa cómo sale con ella el papel donde Gallese habría escrito la información de los pateadores de penales de Australia. El meta australiano al ver volando el papel, lo toma y lo saca del campo.

En redes sociales hubo reacciones divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la “viveza” del portero Redmayne, otros criticaron su falta de honestidad. “Se emocionó Bilardo. Andrew Redmayne hizo la Bilardeada del año. Gallese tenía en la botella indicaciones de hacia dónde tirarse en los penales”, escribió una cuenta.

“Una cosa es hacer movimientos para distraer. ¡Otra es jugar sucio así Andrew Redmayne! Le tira la botella de agua donde tenía los apuntes de los penales a Gallese. No se pierde por esto, pero si yo fuera Gallese no me hubiera callado”, agregó otro.

Lo que parece cierto es que el hecho pudo afectar al portero peruano, que atajó el primer penal (justo después de ver la información en el papel) y luego no pudo parar ninguno más. Mientras, los australianos aprovecharon el palo de Luis Advíncula y la atajada de Redmayne a Valera para clasificar a Qatar 2022.

[#EXCLUSIVO⚠️] La cámara de Movistar Deportes captó el preciso momento en que el arquero de Australia Andew Redmayne jugó sucio contra Pedro Gallese y la Selección Peruana.🇦🇺🇵🇪 Más imágenes a RAS DE CANCHA hoy desde las 9:00 p.m. en #ZonaMixta (003 y 703 en HD). pic.twitter.com/gLCvar6Yix — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 15, 2022

Se emocionó Bilardo🥲 Andrew Redmayne🇦🇺 hizo la Bilardeada del año. Gallese 🇵🇪 tenía en la botella indicaciones de hacia dónde tirarse en los penales Hasta que apareció el arquero Australiano y se la tiró pic.twitter.com/ML2I4olQ93 — En el VAR (@EnElVar) June 15, 2022

Una cosa es hacer movimientos para distraer. Otra es jugar sucio asi Andrew Redmayne! Le tira la botella de agua donde tenia los apuntes de los penales a Gallese. No se pierde por esto, pero si yo fuera Gallese no me hubiera callado. Shame on you @Socceroos! pic.twitter.com/S19FgsNMWf — Futbol por el mundo (@Futbolxlmundo) June 15, 2022