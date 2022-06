Jorge Aravena y la llave de Deportes Temuco ante Colo Colo por Copa Chile: “Nos preparamos con la intención de jugar bien y ganar”

El técnico de Deportes Temuco, Jorge Aravena, conversó con Los Tenores antcipando el duelo de este sábado ante Colo Colo por la tercera fase de la Copa Chile en el Monumental.

“Lo afrontamos con la responsabilidad de un partido profesional. Los partidos los preparamos con la intención de jugar bien y ganar”, apuntó el “Mortero”, que tiene claro el desafío con el elenco de la Novena Región en la Primera B.

“La intención es ascender. Magallanes está haciendo una campaña muy muy buena, pero lo que nos queda es clasificar a la Liguilla, ojalá segundos, para esperar el resultado de la Liguilla en sí (…) Marcelo Salas (presidente de Deportes Temuco) es muy respetuoso de mi trabajo, los objetivos son claros“, aseguró Jorge Aravena, yendo más allá de la Copa Chile.

Jorge Aravena y el momento de La Roja

Como segundo máximo volante goleador histórico de la selección chilena, con 22 tantos en 37 partidos, respaldó el arranque de la era de Eduardo Berizzo. “Los resultados podrían llevar a desilusionar a cualquiera, pero hay que darle tiempo a Berizzo para que trabaje y encuentre caras nuevas para la selección“, apuntó, junto con señalar que hoy no ve mediocampistas del nivel como el que él tuvo con el cuadro nacional.

“No hay jugadores que uno pudiera decir hoy “ya, este es”. Hay futbolistas que juegan maravilloso, pero la camiseta de la selección los apaga y no muestran el nivel. Y hay otros que pasa lo contrario: yo veía a Gabriel Suazo en Colo Colo y no le veía cosas interesantes, pero en la selección chilena su nivel incrementó notablemente”, aseguró.

Además, con un pasado glorioso en México, evaluó la negativa de Colo Colo al ofrecimiento del América por Pablo Solari. “Es una cantidad importante para un equipo grande del fútbol mexicano. Tal vez apuestan a que haga un tremendo campeonato pero es mucha plata”, cerró el “Mortero”.