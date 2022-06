América mantiene su interés por fichar a Pablo Solari. Pese a dos negativas de Colo Colo, la primera a comienzos de temporada y la segunda en el actual mercado de fichajes, el equipo mexicano realizaría una tercera y última propuesta por el futbolista de 21 años.

El pasado 9 de junio, el directorio de Blanco y Negro -en decisión unánime- declinó una oferta de las Águilas, la que significaba una ganancia de 3.2 millones de dólares para las arcas del club. De todos modos, los albos dejaron abiertas las puertas ante eventuales negociaciones futuras, con la indicación que el atacante debe permanecer en Macul hasta el término de la temporada 2022.

Tras conocerse la decisión de la directiva, el formado en Talleres de Córdoba no participó en el amistoso frente a Atlético Atlanta, debido al malestar que le habría generado el rechazo de la oferta. “Es joven, quiere buscar otros horizontes y es normal”, manifestó Leonardo Gil en conversación con ESPN.

Esto se suma a las declaraciones del director operativo del América, Héctor González Iñárritu. El directivo aseguró que Solari está bastante interesado en llegar al fútbol mexicano, pero el club no perderá la razón por fichar al jugador. “Lo que yo sé es que el joven quiere venir. Si se da en nuestras condiciones, perfecto. Si no se da, no vamos a hacer locuras”, apuntó a Fox Sports México.

Según información de ADN Deportes, el cuadro capitalino prepara una nueva oferta para fichar al argentino en el actual mercado de fichajes, la que será superior a los 4.5 millones de dólares propuestos recientemente. “Es una oferta mayor y la última”, aseguran cercanos al club.

De momento, Pablo Solari se encuentra en la intertemporada de Colo Colo en Argentina. Este jueves 16 de junio, los albos enfrentarán a Tigre en el último amistoso antes de regresar a territorio nacional y disputar la tercera ronda de la Copa Chile ante Deportes Temuco.