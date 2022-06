Este jueves, el directorio de Blanco y Negro decidió -por unanimidad- rechazar por segunda vez una oferta del América para fichar a Pablo Solari. El futbolista de 21 años permanecerá en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, al menos, hasta el término de la temporada 2022.

Durante esta jornada, la prensa mexicana aseguró que existía un preacuerdo entre el trasandino y la escuadra azteca. Sin embargo, la directiva alba no consideró suficiente la propuesta y el “Pibe” se queda en Chile.

En conversación con ADN Deportes, uno de los directores de ByN, Alejandro Zúñiga, quien es representante del Club Social y Deportivo, entregó los detalles de la decisión. “Lo que primó fue la competencia, que el club no se viera despotenciado y quedar a la espera de una buena oferta para que Pablo pueda salir. La evaluación de la mayoría es que no fue suficiente, no era lo esperado”, expuso.

“Esto no es para cerrarle la puerta, sino que el club debe velar por su interés y el del propio jugador. Estas cosas son frustrantes para los jugadores porque hay muchas expectativas. Los dineros que se manejan en México son distintos al fútbol chileno”, complementó Zúñiga.

Por otro lado, el dirigente se refirió al drástico cambio que podría haber experimentado el argentino en el fútbol azteca. “El América es un club muy popular, pero en México están más repartidos los hinchas. Aquí Pablo Solari es un ídolo para un montón de personas, la gente lo quiere, lo aplauden en los estadios. No sé si en otro lugar va a estar tan cómodo como acá y son cosas que hay que poner en la balanza”, apuntó.

“Él está considerado en este plantel, es titular para el técnico y viene la Copa Sudamericana. Pablo todavía tiene posibilidades de mostrarse internacionalmente”, concluyó.