DT de Ecuador lanzó duro mensaje a Chile por caso Byron Castillo: “Habrá justicia y una disculpa a mí no me alcanza”

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana, habló este sábado en conferencia de prensa y se mostró confiado a la espera del veredicto que dará la FIFA el próximo 10 de junio por el caso Byron Castillo.

“Estamos muy tranquilos, sabemos cómo hicimos las cosas, sabemos que estamos a derecho, que cumplimos en tiempos y en forma. Cuando tomamos la decisión de incorporar a Byron, estábamos convencidos que no había ningún riesgo, y no lo hay”, señaló el estratega argentino.

Más allá de la resolución del caso, el DT de Ecuador apuntó a Chile con un tajante mensaje. “Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza”, afirmó.

Por último, Gustavo Alfaro quiere evitar desconcentraciones y aseguró que “nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo de cara al Mundial, porque sabemos que con todo el derecho tuvimos la clasificación donde hay que ganarla, adentro de la cancha, y la ganamos como debíamos ganar. Todo lo demás es ruido”.