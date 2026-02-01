Grammy 2026: horario, transmisión en vivo y los artistas que lideran las nominaciones

Santiago

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, consolidándose como una de las noches más importantes para la industria musical a nivel mundial.

Dónde y a qué hora ver los Grammy

Desde Chile, la ceremonia principal podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma de streaming Max, a partir de las 21:00 horas. La alfombra roja, en tanto, comenzará a las 20:00 horas y se podrá seguir mediante las plataformas digitales oficiales del evento.

Estos son todos los nominados de este 2026:

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny

“SWAG,” Justin Bieber

“Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Mayhem,” Lady Gaga

“GNX,” Kendrick Lamar

“MUTT,” Leon Thomas

“CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator

Canción del año

“Abracadabra,” Lady Gaga

“Anxiety,” Doechii

“DtMF,” Bad Bunny

“Golden,” KPop Demon Hunters

“luther,” Kendrick Lamar / SZA

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

Disco del año

“DtMF,” Bad Bunny

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Anxiety,” Doechii

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

“Abracadabra,” Lady Gaga

“luther,” Kendrick Lamar / SZA

“The Subway,” Chappell Roan

“APT.” Rosé and Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

“Daisies”, Justin Bieber

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Disease,” Lady Gaga

“The Subway,” Chappell Roan

“Messy,” Lola Young

Mejor actuación de dúo/grupo pop

“Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande

“Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela,” Katseye

“APT.” Rosé and Bruno Mars

“30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Glorious,” GloRilla

“God Does Like Ugly,” JID

“GNX,” Kendrick Lamar

“Chromakopia,” Tyler, The Creator

Mejor interpretación de rap

“Outside,” Cardi B

“Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety,” Doechii

“tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

“Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

Mejor álbum de country tradicional

“Dollar A Day,” Charley Crockett

“American Romance,” Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson

“Hard Headed Woman,” Margo Price

“Ain’t In It For My Health,” Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

“Patterns,” Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter,” Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church

“Beautifully Broken,” Jelly Roll

“Postcards From Texas,” Miranda Lambert

Mejor interpretación solista de country

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

Mejor álbum de rock

“private music,” Deftones

“I Quit,” HAIM

“From Zero,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Idols,” YUNGBLUD

Mejor actuación de rock

“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers

“The Emptiness Machine,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Mirtazapine,” Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor álbum de R&B

“BELOVED,” GIVĒON

“Why Not More?” Coco Jones

“The Crown,” Ledisi

“Escape Room,” Teyana Taylor

“MUTT,” Leon Thomas

Mejor actuación de R&B

“YUKON,” Justin Bieber

“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas

“Heart Of A Woman,” Summer Walker

Mejor Álbum Pop Latino

“Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro

“BOGOTÁ (DELUXE)”, Andrés Cepeda

“Tropicoqueta”, Karol G

“Cancionera”, Natalia Lafourcade

“¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny

“Mixteip”, J Balvin

“FERXXO VOL X: Sagrado”, Feid

“NAIKI”, Nicki Nicole

“EUB DELUXE”, Trueno

SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

“Genes Rebeldes”, Aterciopelados

“ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

“PAPOTA”, CA7RIEL & Paco Amoroso

“ALGORHYTHM”, Los Wizzards

“Novela”, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

“MALA MÍA”, Fuerza Regida, Grupo Frontera

“Y Lo Que Viene”, Grupo Frontera

“Sin Rodeos”, Paola Jara

“Palabra De To’s (Seca)”, Carín León

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”, Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

“Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

“Raíces”, Gloria Estefan

“Clásicos 1.0”, Grupo Niche

“Bingo”, Alain Pérez

“Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Jazz Latino

“La Fleur de Cayenne”, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

“The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa

“Mundoagua – Celebrating Carla Bley”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

“A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

“Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard”, Miguel Zenón Quartet