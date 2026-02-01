Grammy 2026: horario, transmisión en vivo y los artistas que lideran las nominaciones
La ceremonia se realiza este domingo en Los Ángeles y premiará lo más destacado de la música del último año.
Santiago
La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, consolidándose como una de las noches más importantes para la industria musical a nivel mundial.
Dónde y a qué hora ver los Grammy
Desde Chile, la ceremonia principal podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma de streaming Max, a partir de las 21:00 horas. La alfombra roja, en tanto, comenzará a las 20:00 horas y se podrá seguir mediante las plataformas digitales oficiales del evento.
Estos son todos los nominados de este 2026:
Álbum del año
“DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny
“SWAG,” Justin Bieber
“Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter
“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
“Mayhem,” Lady Gaga
“GNX,” Kendrick Lamar
“MUTT,” Leon Thomas
“CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator
Canción del año
“Abracadabra,” Lady Gaga
“Anxiety,” Doechii
“DtMF,” Bad Bunny
“Golden,” KPop Demon Hunters
“luther,” Kendrick Lamar / SZA
“Manchild,” Sabrina Carpenter
“WILDFLOWER,” Billie Eilish
Disco del año
“DtMF,” Bad Bunny
“Manchild,” Sabrina Carpenter
“Anxiety,” Doechii
“WILDFLOWER,” Billie Eilish
“Abracadabra,” Lady Gaga
“luther,” Kendrick Lamar / SZA
“The Subway,” Chappell Roan
“APT.” Rosé and Bruno Mars
Mejor artista nuevo
Olivia Dean
Katseye
The Marías
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor interpretación pop solista
“Daisies”, Justin Bieber
“Manchild,” Sabrina Carpenter
“Disease,” Lady Gaga
“The Subway,” Chappell Roan
“Messy,” Lola Young
Mejor actuación de dúo/grupo pop
“Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande
“Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
“Gabriela,” Katseye
“APT.” Rosé and Bruno Mars
“30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar
Mejor álbum de rap
“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
“Glorious,” GloRilla
“God Does Like Ugly,” JID
“GNX,” Kendrick Lamar
“Chromakopia,” Tyler, The Creator
Mejor interpretación de rap
“Outside,” Cardi B
“Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
“Anxiety,” Doechii
“tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay
“Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
Mejor álbum de country tradicional
“Dollar A Day,” Charley Crockett
“American Romance,” Lukas Nelson
“Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson
“Hard Headed Woman,” Margo Price
“Ain’t In It For My Health,” Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
“Patterns,” Kelsea Ballerini
“Snipe Hunter,” Tyler Childers
“Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church
“Beautifully Broken,” Jelly Roll
“Postcards From Texas,” Miranda Lambert
Mejor interpretación solista de country
“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers
“Good News,” Shaboozey
“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton
“I Never Lie,” Zach Top
“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson
Mejor álbum de rock
“private music,” Deftones
“I Quit,” HAIM
“From Zero,” Linkin Park
“NEVER ENOUGH,” Turnstile
“Idols,” YUNGBLUD
Mejor actuación de rock
“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers
“The Emptiness Machine,” Linkin Park
“NEVER ENOUGH,” Turnstile
“Mirtazapine,” Hayley Williams
“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor álbum de R&B
“BELOVED,” GIVĒON
“Why Not More?” Coco Jones
“The Crown,” Ledisi
“Escape Room,” Teyana Taylor
“MUTT,” Leon Thomas
Mejor actuación de R&B
“YUKON,” Justin Bieber
“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller
“Folded,” Kehlani
“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas
“Heart Of A Woman,” Summer Walker
Mejor Álbum Pop Latino
“Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro
“BOGOTÁ (DELUXE)”, Andrés Cepeda
“Tropicoqueta”, Karol G
“Cancionera”, Natalia Lafourcade
“¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
“Mixteip”, J Balvin
“FERXXO VOL X: Sagrado”, Feid
“NAIKI”, Nicki Nicole
“EUB DELUXE”, Trueno
SINFÓNICO (En Vivo), Yandel
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
“Genes Rebeldes”, Aterciopelados
“ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
“PAPOTA”, CA7RIEL & Paco Amoroso
“ALGORHYTHM”, Los Wizzards
“Novela”, Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
“MALA MÍA”, Fuerza Regida, Grupo Frontera
“Y Lo Que Viene”, Grupo Frontera
“Sin Rodeos”, Paola Jara
“Palabra De To’s (Seca)”, Carín León
“Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”, Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
“Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
“Raíces”, Gloria Estefan
“Clásicos 1.0”, Grupo Niche
“Bingo”, Alain Pérez
“Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Jazz Latino
“La Fleur de Cayenne”, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
“The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
“Mundoagua – Celebrating Carla Bley”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
“A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
“Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard”, Miguel Zenón Quartet
