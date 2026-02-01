;

Al DT del América le preguntan por el futuro de Víctor Dávila y esto responde: atención en Colo Colo

André Jardine, técnico del cuadro mexicano, se refirió a la posible salida el atacante chileno en medio de los rumores que lo acercan al “Cacique”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

André Jardine, técnico del América, se pronunció sobre el futuro de Víctor Dávila, quien en los últimos días ha sido vinculado a Colo Colo y marcó este sábado un gol en la victoria sobre Necaxa por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX.

En medio de los rumores que acercan al atacante nacional a Macul, el entrenador brasileño jugó al misterio y dejó abierta la posibilidad de que el chileno pueda dejar el club mexicano en este mercado de pases.

Revisa también:

ADN

“La ventana de transferencias está abierta. Aquí es un dolor de cabeza en este club, porque tenemos muchos jugadores de selección, que son importantes en sus países. Los mexicanos por cierto, pero los extranjeros también. Siempre en todas las ventanas desde que aquí estoy, hay acercamientos y hay ofertas”, declaró el DT en conferencia.

Sobre la situación puntual de Dávila, Jardine señaló que “Víctor y (José Raúl) Zúñiga son jugadores que siempre tienen mínimo un acercamiento o una propuesta. Hasta que se cierre es difícil decir que se quedan todos”.

“Me gustaría poder garantizarlo, pero el fútbol también es un negocio y lo que nos toca es estar muy preparados para cada salida, que consigamos con el club reemplazar cualquier pérdida, porque es importante tener un elenco fuertes", complementó.

Por último, el técnico del América sostuvo que “no creo que vayan a haber muchas salidas, sinceramente, porque la responsabilidad que tenemos de mantener un elenco fuerte es muy clara. Pero el mercado es duro porque a veces vienen ofertas muy fuertes y que hacen a todas las partes pensar”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad