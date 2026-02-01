Al DT del América le preguntan por el futuro de Víctor Dávila y esto responde: atención en Colo Colo

André Jardine, técnico del América, se pronunció sobre el futuro de Víctor Dávila, quien en los últimos días ha sido vinculado a Colo Colo y marcó este sábado un gol en la victoria sobre Necaxa por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX.

En medio de los rumores que acercan al atacante nacional a Macul, el entrenador brasileño jugó al misterio y dejó abierta la posibilidad de que el chileno pueda dejar el club mexicano en este mercado de pases.

“La ventana de transferencias está abierta. Aquí es un dolor de cabeza en este club, porque tenemos muchos jugadores de selección, que son importantes en sus países. Los mexicanos por cierto, pero los extranjeros también. Siempre en todas las ventanas desde que aquí estoy, hay acercamientos y hay ofertas”, declaró el DT en conferencia.

Sobre la situación puntual de Dávila, Jardine señaló que “Víctor y (José Raúl) Zúñiga son jugadores que siempre tienen mínimo un acercamiento o una propuesta. Hasta que se cierre es difícil decir que se quedan todos”.

“Me gustaría poder garantizarlo, pero el fútbol también es un negocio y lo que nos toca es estar muy preparados para cada salida, que consigamos con el club reemplazar cualquier pérdida, porque es importante tener un elenco fuertes", complementó.

Por último, el técnico del América sostuvo que “no creo que vayan a haber muchas salidas, sinceramente, porque la responsabilidad que tenemos de mantener un elenco fuerte es muy clara. Pero el mercado es duro porque a veces vienen ofertas muy fuertes y que hacen a todas las partes pensar”.