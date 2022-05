Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: “En mi cabeza no hay otra cosa que no sea el Mundial”

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Ecuador, recalcó sus ansias por estar en el Mundial de Qatar 2022 junto a sus dirigidos y destacó el potencial del plantel para competir en la cita planetaria.

Para el técnico argentino, el caso de Byron Castillo y la denuncia de la ANFP no es tema, tampoco los rumores que lo postulan como candidato para la banca de Colombia.

“Estoy feliz aquí en Ecuador. No tiene ningún sustento que me vinculen en otro lugar. En mi cabeza no hay otra cosa que no sea el Mundial y la Selección ecuatoriana”, afirmó en El Canal del Fútbol.

El cuanto al nivel de los futbolistas de Ecuador, Gustavo Alfaro elogió a sus pupilos y aseguró que “nuestro equipo terminó siendo el más rápido en presionar por el prototipo de nuestro futbolista ecuatoriano”.

“Comprobamos tener los jugadores más fuertes físicamente. Corremos y somos ordenados, le complicamos la vida a cualquiera”, indicó.

Además, el trasandino puntualizó en las debilidades del combinado ecuatoriano que pretende mejorar. “Falta trabajar en la concentración y manejo de circunstancias para aprovechar situaciones favorables, la madurez e identidad que como equipo todavía no tenemos”, sostuvo.