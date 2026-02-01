;

Duro golpe para Alejandro Tabilo en Concepción

El tenista chileno perdió la final del Challenger de Concepción tras caer ante el paraguayo Diego Vallejo, 146° del mundo.

Alejandro Tabilo (79º del ranking ATP) cayó este domingo en la final del Challenger de Concepción, luego de ser superado en tres sets por el paraguayo Daniel Vallejo (146º).

Pese al apoyo del público local y el favoritismo que le otorgaba la diferencia de 67 puestos en el escalafón mundial, el tenista chileno dejó escapar la opción de sumar un nuevo título y sucumbió por parciales de 2-6, 6-1 y 1-6, en exactas dos horas de juego.

La primera raqueta nacional tuvo un duro comienzo de partido, pues cedió su servicio en dos oportunidades ante un Vallejo que no sintió la presión de jugar como visita y se llevó con solidez el primer set.

Tabilo reaccionó en el segundo set y consiguió dos quiebres para igualar el marcador. Sin embargo, en el set decisivo, Vallejo aprovechó un temprano error del chileno y se puso arriba con un 3-0, lo que complicó cualquier posibilidad de remontada.

Con el impulso del úblico, “Jano” intentó emparejar el trámite, pero el paraguayo mantuvo la calma y selló con comodidad su triunfo en la región del Biobío, consagrándose como el nuevo campeón del Challenger de Concepción.

La caída supone un duro revés para Alejandro Tabilo a pocos días de la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, que está programada para el próximo 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

