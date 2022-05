Real Madrid es el nuevo campeón de la Champions League. El Liverpool fue el claro dominador de la final disputada en París, pero los merengues impusieron su jerarquía y se quedaron con su título 14º en el certamen.

El equipo de Carlo Ancelotti llegó a la definición del trofeo tras eliminar al Manchester City en semifinales, mientras que el cuadro de Anfield dejó en el camino al sorprendente Villarreal.

Los dirigidos por Jürgen Klopp arrancaron la definición del título con su característico estilo de juego. La presión asfixiante y el feroz volumen ofensivo de los ingleses lograron complicar a los más ganadores de la “Orejona”.

Un remate dentro del área de Mohamed Salah contenido por Courtois y un remate de Sadio Mané, que también fue salvado por el belga y luego dio en el vertical, fueron las situaciones más claras del cuadro de Anfield en la primera mitad.

De todos modos, poco antes de irse al descanso, llegó la situación de mayor peligro -y polémica- del primer tiempo. El delantero Karim Benzema recibió en el área del Liverpool y, tras una enredada jugada entre Alisson, Konaté, Fabinho y Valverde, el francés convirtió la apertura de la cuenta.

Sin embargo, el tanto fue invalidado por el árbitro Clément Turpin por fuera de juego de Benzema antes de entregar el balón al mediocampista uruguayo. De esta manera, el marcador se fue al entretiempo con el empate sin goles.

En el complemento, el cuadro inglés salió con la misma potencia y búsqueda del arco rival que en la primera mitad y se encaminaba a abrir el marcador.

Pese a esto, a los 59 minutos, Federico Valverde recorrió la banda derecha e hizo la diagonal para ingresar al área del Liverpool. El charrúa remató con potencia y encontró a Vinicius Junior, quien ingresó sin marca por el lado izquierdo y convirtió el único gol en París.

GOAAAAAAL ⚽️

Vinicius Jr. with the score for @realmadriden 🔥#UCLFinal

🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/gaCwmstnw1

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) May 28, 2022