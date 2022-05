Este sábado, Liverpool y Real Madrid definirán al nuevo campeón de la Champions League. Los equipos de Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti se enfrentan en París, en la tercera final del certamen entre ambos clubes, con un triunfo para cada uno.

El cuadro de Anfield accedió al partido decisivo del torneo tras eliminar al sorprendente Villarreal, que dejó en el camino al Bayern Múnich y a la Juventus. Sin embargo, los dirigidos por el técnico alemán vienen de perder el título de la Premier League en su disputa ante el Manchester City, por lo que buscan recuperarse con la obtención del torneo internacional.

En la otra llave de semifinales, los merengues se impusieron precisamente al equipo de Pep Guardiola en una agónica definición. En el plano local, la escuadra madrileña se consagró campeona de La Liga con cuatro fechas de anticipación y van por otro trofeo en la temporada.

Tanto Jürgen Klopp como Carlo Ancelotti saben de ganar la máxima competición a nivel de clubes en Europa. El italiano alcanzó el título como entrenador del Milan y el Real Madrid, mientras que el alemán alzó el trofeo como director técnico del Liverpool.

El primero en ganar el torneo fue Ancelotti, quien se consagró campeón por primera vez en su etapa de jugador. En el equipo rossonero, el exmediocampista obtuvo la Copa de Europa en 1989 y 1990. Como entrenador, en el mismo cuadro lombardo, “Carletto” consiguió el campeonato en 2003 y 2007, bajo la denominación de Champions League.

En 2005, el Milan ganaba 3-0 la final, precisamente frente al Liverpool, pero el cuadro inglés protagonizó una histórica remontada y se quedó con la copa. Esa es la única definición que el entrenador ha perdido como entrenador.

En el Real Madrid, Ancelotti disputó la final en 2014 ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros ganaban el encuentro, pero un cabezazo de Sergio Ramos en los descuentos y un triplete de Cristiano Ronaldo en la prórroga le dieron al italiano su tercer título como entrenador en la competición.

Por su parte, Jürgen Klopp fracasó en sus primeros intentos de ganar la Champions League. En 2013, al mando del Borussia Dortmund, el técnico alemán perdió la final del torneo ante el Bayern Múnich.

Cinco años más tarde, el excéntrico estratega, ya en el Liverpool, cayó en la definición del certamen justamente ante el equipo que enfrentará en la presente edición. Aquella jornada, los de Anfield perdieron por 3-1 ante los merengues, en un fatídico encuentro para el portero Loris Karius.

Finalmente, en su tercera final de Champions League, Klopp pudo levantar la “Orejona”. En 2019, en una definición inglesa frente al Tottenham, sus dirigidos se impusieron por 2-0 y el alemán consiguió su primer trofeo en el certamen.

The boss wants us to be a 'really uncomfortable opponent' for Real Madrid in tomorrow's #UCLfinal

— Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022