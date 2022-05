Arturo Vidal fue tajante: “El fútbol es una fiesta social, no un centro de esclavitud”

Mientras define su futuro futbolístico, que podría estar cerca de fichar por Flamengo, Arturo Vidal disfruta de sus días de vacaciones en el Viejo Continente.

En ello, el volante del Inter de Milán conversó con la organización internacional de futbolistas (FIFPRO) y junto a la producción de Sifup, comentó los resultados de la encuesta de futbolistas y entrenadores de alto rendimiento realizada entre FIFPRO y Football Benchmark.

El estudio apuntó a la “carga de trabajo, viajes y problemas con el calendario“, según indican en el citado organismo, a lo cual Arturo Vidal indicó que: “la exposición acumulada nos pone en riesgo como jugadores, porque no sólo puede reducir nuestro rendimiento sino que también puede acortar las carreras de muchos colegas”, sostuvo.

“Y en eso debemos ser responsables y pensar junto a todos los actores cómo se puede reducir. Esta situación afecta especialmente a los jugadores que tienen que recorrer largas distancias para ir a disputar sus partidos, como los sudamericanos. No es como Europa, donde todo está más cerca”, agregó.

Insistió en que: “hagamos cumplir los protocolos; eso es clave Todo el mundo recomienda que se implementen y se hagan respetar los períodos de descanso, ya sea mientras jugamos en nuestras ligas o en el período legal de vacaciones (…) como en cualquier trabajo, es indispensable alejarse de las funciones que realizamos casi todo el año. Es una cuestión de salud mental también“, comentó el bicampeón de América con La Roja.

Agregó que: “hace rato que nuestros sindicatos nos han estado informando sobre esta problemática en base a los datos proporcionados por la plataforma de seguimiento de carga de trabajo de FIFPRO. Sabemos que mide la saturación de partidos, examinando la cifra de minutos que juegan los jugadores en forma consecutiva”, esgrimió.

“Por eso, cuando hablamos lo hacemos con sustento. Todos estos números van en contra de las recomendaciones que hacen los científicos acerca del rendimiento, la salud y el despliegue físico de nosotros los futbolistas”, complementó el volante del Inter de Milán.

Cerró con que: “los jugadores tenemos que ser capaces de luchar contra esto por nuestras carreras, por las familias, pero por el espectáculo sobre todas las cosas. No podemos estar expuestos a estos parámetros. El fútbol es una fiesta social, no un centro de esclavitud“, finalizó Arturo Vidal.

Chilean legend @KingArturo23 lends his powerful voice to the collective. #AtTheLimit | @SIFUP

— FIFPRO (@FIFPRO) May 25, 2022