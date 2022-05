El optimismo de Gustavo Quinteros para la definición con Fortaleza: “Si jugamos a nuestro verdadero nivel, podemos ganarle a cualquiera”

En conferencia de prensa, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el duelo de este miércoles ante Fortaleza, donde el cuadro albo deberá ganar sí o sí para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estamos motivados y con mucha ilusión. Fortaleza no es el más fuerte del grupo, no es definir el grupo en Brasil o Argentina. Tenemos que ganar acá (…) Este equipo está muy motivado. Sabemos que si jugamos a nuestro verdadero nivel, podemos ganarle a cualquier equipo. Debemos hacer lo que sabemos”, comentó el DT argentino nacionalizado boliviano, junto con volver a insistir en la ausencia de público en el Monumental.

“Vamos a tratar de encontrar la motivación que nos da la gente. Cuando alientan, nos dan ganas de entrar a todos y nos ayudan a revertir cualquier situación adversa. Ojalá en los próximos partidos seamos más vivos para que estén siempre con nosotros, necesitamos a la gente”, comentó Gustavo Quinteros, que no quiso ser tajante en torno a si podrá contar o no con Emiliano Amor ante Fortaleza.

“Lo vamos a tener en cuenta hasta horas antes del partido. Entrenó de manera diferenciada y con molestias. Tenemos jugadores para reemplazarlo. Han jugado defensores distintos en el torneo y la Copa Libertadores y lo han hecho bien. Ojalá que eso no resienta el funcionamiento del equipo. Si está con confianza y no siente dolor, es probable que empiece el partido. Con molestias o no está seguro, jugará otro. No me preocupa mucho, los veo bien a todos”, explicó. Matías Zaldivia, Bruno o Daniel Gutiérrez son las variantes que maneja para reemplazar al trasandino.

Gustavo Quinteros no quiso hablar de “fracaso” ante una posible eliminación

El concepto le fue consultado al DT de Colo Colo, considerando que un empate o derrota el miércoles en Pedreros los deja con la Copa Sudamericana como premio de consuelo y redefinió las metas de su equipo.

“Fracaso es una palabra complicada. Si no soy campeón nacional este año sentiría algo parecido a esa palabra. Se ha hecho un trabajo enorme, no creo que esa palabra quepa en estas circunstancias. Lo que sí, no se cumpliría el objetivo”, comentó, junto con establecer la necesidad de renovar el plantel.

“El objetivo es tratar de salir campeón nacional. Fueron más los jugadores que se fueron de los que llegaron. Debemos incorporar en el mercado de pases“, enfatizó. Además, aprovechó de defender a Gabriel Costa por su expulsión ante O’Higgins.

“Fue claro delante de todo el grupo, está muy arrepentido de lo que hizo. Costa no es de tener esas reacciones. En la jugada no se ve cuando el rival lo agarra a él del pecho y lo apreta. Reaccionó para sacarlo de una manera que hoy te expulsa. Esa expulsión está bien, pero hay otras, como en el partido anterior, donde alguien pisa a otro jugador sin intención y eso no es justo para que sea expulsado. Ojalá pueda olvidar eso y juegue todos los partidos que pueda”, cerró.