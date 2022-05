Una vez terminado el partido en el que Colo Colo empató con O’Higgins, en el plantel albo se enfocan en el decisivo choque del miércoles por Copa Libertadores ante Fortaleza y el único jugador que apareció en la zona mixta de El Teniente para comentarlo fue Leonardo Gil.

“Estamos tranquilos porque ya sabemos cómo juegan. Vamos a necesitar mucha experiencia y concentración, estamos confiados en hacer un buen partido”, apuntó el “Colorado”.

La calma de Leonardo Gil se esfumó una vez que se le ratificó que no jugarán con público ante Fortaleza. “Triste por eso, son 4 o 5 no más los que hacen quilombo en el estadio. Si uno es hincha, no debe perjudicar al equipo. Ojalá sirva de ejemplo, lo que más queremos es jugar con nuestra gente. Estamos cansados de que nos pase siempre lo mismo y los perdemos en un partido tan importante“, zanjó.

Leonardo Gil y el empate con O’Higgins

En cuanto al resultado obtenido en Rancagua, el volante albo destacó el resultado más allá del juego. “Era importante no perder después de una goleada, porque después viene el bajón. En el 1-1 fue un resultado justo (…) Seguimos punteros. El campeonato es largo, ahora hay que pensar en el partido más importante que tenemos, el miércoles”, recalcó.

Más allá de los problemas en cuanto a no tener el ambiente deseado para buscar seguir en carrera por la Copa Libertadores, el jugador de 30 años enfatizó el nivel que han mostrado en el certamen continental a lo largo del semestre.

“El primer tiempo con River Plate lo hicimos bien. Somos un equipo competitivo y con nuestras armas intentaremos hacer el mejor partido que podamos para clasificar a los octavos de final“, cerró.