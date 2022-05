DT de Byron Castillo mostró preocupación por el jugador: “Tiene una carga emocional muy difícil de llevar, me da mucha pena”

Byron Castillo tuvo una dura noche este domingo en el partido del Barcelona de Guayaquil y Aucas por la liga ecuatoriana. El jugador cometió un penal en contra de su equipo y luego, entre lágrimas, le pidió a su entrenador que lo sacara. El DT, Jorge Célico, le hizo caso, pero lo mandó a la banca en el entretiempo.

Tras el encuentro, el técnico del Barcelona de Guayaquil mostró su preocupación por el estado anímico del zaguero. “Byron es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos, no de ustedes los periodistas particularmente. Tiene una carga emocional muy difícil de llevar, es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar”, señaló.

“Desde el tema de la Federación y de los medios, de la lucha que hay, si es o no es, si hay juicio o no hay juicio, sumado a otro problemita que se sumó en los últimos días. Entonces seamos un poquito más dóciles”, pidió el estratega argentino.

Célico explicó por qué decidió sacar a Castillo en el entretiempo y no durante la primera fracción, cuando se lo pidió el jugador. “Me da mucha pena, por eso no salió antes. No hice el cambio en el primer tiempo porque sabía que era un golpe mortal. Prefiero pensar en el ser humano y no sólo en el resultado”, afirmó.

“Les pido, si alguien me escucha, que hagamos el tratamiento del tema con más cuidado, hay un ser humano detrás de cada uno de nosotros. Hay cosas que duelen y hay que tratar de entender, Byron Castillo tiene una carga difícil de sobrellevar. Es admirable cómo lo está haciendo”, fue el mensaje final de Jorge Célico.