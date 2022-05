FIFA confirmó a los árbitros para el Mundial de Qatar con presencia de un chileno y réferis mujeres

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la FIFA anunció el listado de réferis que estarán en el Mundial de Qatar 2022, entre los cuales, aparece el nombre de un chileno: Julio Bascuñán.

El juez nacional fue nominado dentro de los oficiales que estarán a cargo del VAR durante los partidos de la cita planetaria.

Además, desde el ente rector del fútbol mundial confirmaron la presencia de seis árbitras (tres principales y tres asistentes), quienes destacan como las primeras réferis mujeres en la historia de una Copa del Mundo masculina.

Las convocadas son Stéphanie Frappart de Francia, Salima Mukansanga de Ruanda, Yoshimi Yamashita de Japón, Neuza Back de Brasil, Karen Díaz Medina de México y Kathryn Nesbitt de Estados Unidos.

“Espero que en el futuro, la selección de árbitros de partidos femeninos de élite para importantes competiciones masculinas se perciba como algo normal y ya no como algo sensacional. Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA”, señaló el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, sobre este importante hito.

En total, habrán 36 jueces de partido, 69 árbitros asistentes y 24 oficiales encargados del video arbitraje para impartir justicia en el Mundial de Qatar 2022.

