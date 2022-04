Ilusión por la “Scaloneta”: partidos de Argentina en el Mundial de Qatar son los más solicitados en la venta de entradas 

La ilusión y expectación de los hinchas por su Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 es grande, así quedó demostrado al menos en el cierre de la etapa de venta de entradas.

Desde la FIFA dieron a conocer que llegaron más de 32 millones de solicitudes para asegurar un ticket en la Copa del Mundo que se avecina, y entre los partidos que generan más interés, están los de la “Albiceleste”.

En orden, Argentina vs México, Argentina vs Arabia Saudita, Inglaterra vs Estados Unidos y Argentina vs Polonia fueron los encuentros más buscados por los fanáticos para poder presenciarlos en los estadios correspondientes.

Por lo mismo, Argentina fue uno de los países que más boletos solicitó para el Mundial 2022, seguido por Brasil, Inglaterra, Francia, México, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Sobre la venta de tickets, desde FIFA Ticketing señalaron que se “verificará que las solicitudes de entradas cumplan con las normas de venta y las restricciones domésticas antes de asignar las entradas”.

“En los casos en que el número de boletos solicitados exceda el inventario de boletos disponibles para el mercado nacional o internacional, los boletos se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria“, agregaron desde la organización.

En cuanto a la participación del combinado argentino en la Copa del Mundo 2022, están en el Grupo C con Arabia Saudita, Polonia y México.