Alfredo Stöhwing califica de “desproporcionado” el castigo por el que Colo Colo jugará sin público ante Fortaleza

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, conversó en las afueras del hotel de concentración de Colo Colo de cara al duelo de esta noche ante River Plate por Copa Libertadores.

“Es un precioso desafío para nosotros, veo al equipo y al cuerpo técnico muy motivados, concentrados. Confiamos totalmente en ellos, estamos muy entusiasmados. Esperemos que saquemos un buen resultado. Sabemos que tenemos que venir a ganar, esa tiene que ser siempre la actitud“, comentó el mandamás del elenco popular, que cuestionó la sanción de Conmebol que llevará al “Cacique” a enfrentar el choque en el estadio Monumental sin hinchas en sus tribunas.

“Es una lástima, una sorpresa. La sanción es desproporcionada comparando con eventos nacionales e internacionales. Contratamos un abogado especialista, Eduardo Carlezzo, que está a cargo del caso y tenemos esperanzas en revertir el castigo“, aseguró Alfredo Stöhwing, que no quiso explicitar si Colo Colo apelará a la sanción.

“Estamos viendo esa estrategia, debemos escuchar a los asesores y no me atrevo a decir qué decisión vamos a tomar”, planteó, considerando que si Conmebol mantiene a firme el castigo, implicaría que deban jugar una eventual llave de octavos de final sin público en Pedreros.

Alfredo Stöhwing y el mercado de pases en Colo Colo

El mandamás del cuadro albo explicó que hay avances en la renovación de contrato de Gabriel Suazo y Brayan Cortés, que terminan contrato a final de año. “Estamos en conversaciones con ellos, nuestro ideal es mantener a todo nuestros jugadores, tenemos un plantel de lujo. Están en marcha esas conversaciones y entiendo que están bien encaminadas“, sostuvo, además de zanjar el hecho que no han avanzado incorporaciones como las de Martín Rodríguez.

“No hemos conversado nada de refuerzos ni hay nada avanzado. La gerencia deportiva lleva esos temas, estamos concentrados en Copa Libertadores”, dijo. Además, aseguró que no ha habido conversaciones formales con ellos por una eventual salida de Gustavo Quinteros.

“No sabemos las intenciones de la ANFP, no nos han comunicado nada. Esperamos que Quinteros siga con nosotros, no sólo ahora sino por mucho tiempo. Pueden suceder muchas cosas, pero preferiría que siguiera con nosotros”, dijo.

Además, reconoció un cambio que implementó con los trabajadores del Cacique. “Siempre me ha gustado preocuparme por la gente de menores ingresos, lo he hecho en todas las partes donde he estado. Lo propuse en el directorio para que nadie en Colo Colo gane menos de 600 mil pesos líquido, fue aprobado por unanimidad y rige desde este mes“, cerró antes de salir a almorzar con los dirigentes de River Plate previo al compromiso.