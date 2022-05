Martín Lasarte aseguró que conversó con Berizzo: le dije que ojalá sea el candidato a La Roja

La teleserie por encontrar el nuevo entrenador de la Selección Chilena de Fútbol continúa en Juan Pinto Durán y la ANFP, siendo Eduardo Berizzo quien está más cerca de llegar al banco de La Roja, opción que comentó Martín Lasarte.

El ex adiestrador del “Equipo de Todos” conversó con Radio Sport 890 de Uruguay y aseguró que conversó con Eduardo Berizzo respecto a las opciones que tiene el trasandino para llegar a Juan Pinto Durán.

Martín Lasarte comentó que: “hablé hace tres días con Eduardo Berizzo, tenemos una muy buena relación. Le dije que ojalá sea él el candidato a dirigir la selección, es un gran entrenador”, dijo el ex entrenador de La Roja.

En lo mismo, volvió a analizar lo sucedido con Chile y el caso de Byron Castillo: “en su momento comentamos el tema de Byron Castillo. El día del partido en Quito intentamos elevar una carta por este tema. A mi no me sorprendió, era el rumor que estaba y nosotros ya lo conocíamos”, aseguró.

Insistió en que: “si hay algo que no se ajusta al reglamento la FIFA deberá actuar. Nosotros tenemos un contrato que dice que si Chile clasifica nosotros permaneceríamos hasta la eliminación del mundial”, comentó.

Cerró con que: “me tomó muy de sorpresa todo, no me he planteado nada con respecto a esto porque no tuve tiempo de plantearme”, finalizó Martín Lasarte.