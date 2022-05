Experto en reglamento FIFA alerta a Ecuador por el caso Byron Castillo: “Yo no soy tan optimista”

Las opiniones están a la orden del día en Ecuador luego que FIFA recibió el reclamo de Chile por la inscripción irregular del defensa Byron Castillo, buscando los puntos que eventualmente le permitan a la Roja clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Al respecto, el abogado y experto en reglamento FIFA, Jorge Sosa, expresó un punto de vista disidente al de la mayoría de quienes se han referido al tema en el país del Guayas.

“Yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente en el Comité de Ética, que lleva procesos contra jugadores individuales. Pero esto fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones”, advirtió el profesional en diálogo con el medio ecuatoriano Wuan Plus.

Al respecto, Jorge Sosa expresó las sanciones a las que se expone Ecuador de verificarse los líos con Byron Castillo. “Según el Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial de Qatar 2022”, aseguró.

La responsabilidad de Ecuador, según Jorge Sosa

Según expuso en la entrevista con Wuan Plus, la Federación Ecuatoriana de Fútbol necesita “demostrar que no hay ninguna duda que es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no quepa duda de que no hay un hecho fraudulento”.

Básicamente, a partir de sus planteamientos, el estatuto FIFA le concede responsabilidad al país “no sólo por la intencionalidad, sino por negligencia o cualquier otro acto del jugador, lo que hace culpable a la Federación hasta por culpa leve”, argumenta.

De hecho, analizó la perspectiva de Chile en esto. “Puedes decir que no hubo negligencia, pero Chile puede decir, entre comillas, que no tuvo el cuidado que debe tener un padre de familia. A eso se asimila la culpa leve”, cerró Jorge Sosa.