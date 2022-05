“Decisión tomada”: Prensa alemana aseguró que Robert Lewandowski le dijo no a su renovación con el Bayern

Este fin de semana, la Bundesliga 2021-22 llega a su final ya con el Bayern Múnich consagrado como flamante monarca por décima ocasión consecutiva

El cuadro “bávaro” visitará al Wolfsburgo por la jornada 34 del campeonato alemán, en lo que perfectamente podría ser el último duelo de Robert Lewandowski vistiendo la camiseta del Bayern.

Esto porque, según el medio alemán Sport Bild aseguró que el polaco ya habría informado su decisión de no renovar contrato con el Bayern para las próximas temporadas, por lo que el cuadro “bávaro” estaría obligado a negociar con el equipo que lo quiera.

Ahí es donde entra el FC Barcelona. Según Sport las buenas relaciones que tiene el presidente de los catalanes, Joan Laporta con el agente de polaco, Pini Zahavi: “ha servido para sentar las bases de un fichaje nada sencillo, pero posible. Incluso ante las dificultades económicas de la entidad culé. De hecho, gran parte del trabajo está hecho y está hecho bien”, adelantaron.

“El jugador habría comunicado ya al Bayern su deseo de salir este mismo verano y, además, también habría trasladado su voluntad de seguir jugando en el Barça“, agregaron desde el citado medio catalán.

Incluso, el técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, adelantó que no se opondrá a una salida de Lewandowski : “no soy la persona indicada para imponer vetos. Hablamos con Oliver Khan (presidente del consejo deportivo) y Brazzo (Hasan Salihamidzic, director deportivo) para decidir ciertas cosas, pero nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si palabra fuera ley”, dijo en conferencia de prensa.

De esta forma, Robert Lewandowski podría ser el segundo fichaje bombástico del mercado europeo firmando por el FC Barcelona, esto luego de que el pasado lunes Erling Haaland fichara por el Manchester City.