Daniel Schapira, exdirector de Azul Azul y el momento de la U: “Corremos serio riesgo de irnos a la B”

Los movimiento en el Centro Deportivo Azul (CDA) siguen a toda máquina. A la salida confirmada de Santiago Escobar como entrenador de la Universidad de Chile, en las últimas horas se sumó la chance de que Luis Roggiero también deje el club.

La crisis futbolística e institucional que viven los laicos nuevamente los tiene cerca de las posiciones de descenso y, de no haber cambios en La Cisterna, por cuarta temporada consecutiva la U corre serio riesgo de terminar peleando la opción de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia.

Todo aquello fue analizado por Daniel Schapira. El ex director y accionista de Azul Azul conversó con LUN y partió disparando en contra de Luis Roggiero: “no tiene mucho carácter, tampoco conoce el medio”, dijo.

Sobre el momento de los azules, aseguró que: “lo he dicho en todos los tonos. La forma cómo se está manejando el clubes es inadecuada. Vengo reclamando hace tiempo. No se pueden seguir imponiendo las decisiones de terceras personas, que desconocen el medio, no le preguntan a nadie”, aseveró.

“Los directores y las comisiones deben volver a existir. Hay que hablar de fútbol en los directorios, esto es fútbol. Y lamentablemente no se me ha hecho caso. Hay que hacer un mea culpa también”, agregó Daniel Schapira, accionista de Azul Azul.

Insistió en que: “no estuvimos bien el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, pero ahora estamos tocando fondo. Qué más quiere que le diga”, dijo.

Hincha de la U, Schapira no ocultó sus emociones respecto a la grave crisis que atraviesa su equipo: “mucha pena con lo que está pasando en la U y también mucha rabia. Es difícil influir cuando existe un controlador único. Es como si el club fuera perro de él (Michael Clark) y hace lo que quiere con el perro. El resto somos dueños de la cola del perro y no influimos en las decisiones”, aseguró.

“Este equipo no asusta a nadie y a mi gusto es de lo peorcito del torneo. Si no hacemos algo ahora, en la única ventana para incorporar a tres jugadores, está difícil. Hay que elegirlos bien y tienen que ser jugadores de jerarquía que se vengan a poner la camiseta. Y no traer más arroz graneado porque de esos tenemos muchos”, agregó el ex director de la concesionaria laica.

Cerró asegurando que tendrán que encontrar la forma de tener dinero para sumar refuerzos: “habrá que buscarla, de lo contrario, corremos serio riesgo de irnos a la B“, finalizó Daniel Schapira.