Marcelo Díaz sueña con volver a la U junto a Mauricio Isla: “Al equipo le falta gente que sepa jugar en equipo grande”

El volante Marcelo Díaz volvió a expresar públicamente sus deseos de volver a jugar por Universidad de Chile y descartó ser un jugador caro para el presente de la U, junto con evidenciar su interés en hacerlo próximamente.

“Hay un tema bien claro: mis hijos viven en Chile, estoy viviendo solo en Paraguay y las ganas de volver al país son inminentes. Sueño con que esa vuelta sea en la U, pero si no se da así, habrá que buscar opciones para estar allá. Quiero terminar de buena forma mi carrera, jugando y siendo un verdadero aporte donde me toque. Cuento con todas las aptitudes para lograr eso”, explicó en diálogo con el programa web “Hablemos del Bulla”.

En ese contexto, aseguró que espera salir a fines del primer semestre del fútbol paraguayo, donde no es considerado. “Me queda contrato hasta diciembre en Libertad, pero debido a la situación que vivo acá, junio va a ser una buena ventana de salida. Intentaremos llegar a un acuerdo, para ellos tampoco es lindo pagarme por no jugar”, apuntó Marcelo Díaz, que reconoció lo planteado en su minuto por el Gerente Deportivo de la U, Luis Roggiero, en torno a que el club no lo necesitaba.

“Nunca he hablado con Luis Roggiero, pero sí habló con mi representante y le dijo lo mismo, que buscaban jugadores con otras características. Me gustó que fue sincero, le encontré razón, pero ahí están los resultados a la vista (…) No hay una palabra en el diccionario para describir lo que pasa en la U: da pena, es frustrante, uno no se explica por qué no se puede salir”, aseguró el mediocampista de 35 años.

Al respecto, reconoció su gusto por regresar a Universidad de Chile, pero no solo de cara al segundo semestre del campeonato. “Me encantaría llegar con Mauricio Isla a la U. Eso le falta, gente que sepa jugar en equipo grande y le de jerarquía. Si se diera esa posibilidad de estar con él, sería muy lindo. Sé cómo se maneja, disciplinado, responsable y competitivo. Haríamos que los muchachos suban su nivel“, planteó e insistió en sus deseos de volver al Centro Deportivo Azul.

“Si fuese por mí, mañana mismo estoy entrenando en la U. Ellos saben que estoy con total disposición. Tengo las puertas abiertas en Racing, puedo llamar allá que estoy libre y me abrirán la puerta, pero lo ideal es que fuera en la U”, sinceró.

Marcelo Díaz y su análisis de la Roja

En la conversación con “Hablemos del Bulla”, el volante también tuvo su mirada en torno al rendimiento de la selección chilena y, reflejando aún su dolor por no haber sido considerado en el último proceso clasificatorio a Qatar 2022, dejó en claro el factor que no le permitió al equipo clasificar a la próxima Copa del Mundo.

“Quedó a la vista que algo hubo. Rueda es uno de los grandes responsables que Chile no haya clasificado al Mundial de Qatar. En su momento, yo sabía que tenía nivel para jugar en la selección. Lo mismo pasó con Eugenio Mena, con Jorge Valdivia “rompiéndola” en Colo Colo. Quiso implementar un cambio que no era necesario, los muchachos demostraron que tenían bencina para rato e intentó un cambio generacional forzado. A Pablo Aránguiz lo terminó “sepultando” del nivel que tenía al decir que era el nuevo “Mago” Valdivia. Me quedé con esa espina, pero tengo la ilusión de volver a la selección algún día”, aseguró “Care Pato”.

Además, valoró el nombre de Sebastián Beccaccece como una opción para la banca de la Roja, pero también para que tenga su segunda oportunidad en la Universidad de Chile. “Yo incluso lo veo dirigiendo en Europa, el tipo es muy bueno y yo sé que tiene sed de revancha. En todos los clubes donde ha estado ha dejado algo, te da una idea de juego”, aseguró.