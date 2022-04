Marcelo Díaz no se rinde: “Aunque no sea considerado ni tenido en cuenta en este club, me sigo entrenando fuerte”

Marcelo Díaz vive un complejo presente en el Club Libertad de Paraguay, puesto que el volante chileno no juega y tampoco ha sido convocado por su entrenador, Daniel Garnero, para los últimos partidos del equipo.

En este escenario, el mediocampista nacional no agacha la cabeza y reaccionó con un claro mensaje en sus redes sociales sobre su situación actual en el cuadro paraguayo.

“Carepato” compartió en sus historias de Instagram una imagen en la cual aparece participando de los entrenamientos del elenco de la ciudad de Asunción. Junto a aquello, escribió motivadoras palabras.

“Aunque no sea considerado ni tenido en cuenta en este club, me sigo entrenando fuerte y preparando día a día para lo que viene, solo Dios sabe lo que tiene para mí”, señaló el ex Universidad de Chile.

La última vez que Marcelo Díaz disputó un partido con Club Libertad fue agosto del año pasado, cuando participó como titular del empate 3-3 contra 12 de Octubre por la liga paraguaya.

El próximo duelo de la escuadra donde milita el “Chelo” será ante General Caballero el sábado 30 de abril por la fecha 13 del Torneo Apertura de Paraguay.