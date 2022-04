Mosa negó querer ser presidente de Blanco y Negro tras la renuncia de Valladares: “Yo estoy bien así, apoyando desde una segunda línea”

Durante esta jornada el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, arrancó la Junta de Accionistas de la sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo con un “bombazo” pues anunció su renuncia al cargo.

Lo anterior se habría dado en medio de la insistencia del ex mandamás del club, Aníbal Mosa, en recuperar la presidencia del club en una suerte de alianza con Leonidas Vial para lograr que Alfredo Sthöwing sea el nuevo mandamás del equipo.

Horas más tarde y en conversación con los Tenores de ADN Deportes, Mosa negó de plano querer sacar de la presidencia a Valladares, asegurando que él le había entregado su apoyo para que siguiera como mandamás del Cacique.

La conversación de Mosa con Los Tenores

¿Cuál fue su propuesta al directorio?

“A mi me llamaron hace dos semanas atrás y me dijeron si yo estaba disponible para apoyar la mesa de la siguiente manera: con Edmundo Valladares como presidente y Alfredo Sthöwing como vicepresidente, y yo les dije que sí, que estaba dispuesto y apoyaba esa moción. Yo les dije que sí. Hoy me enteré a media mañana cuando Edmundo dijo que no continuaría y fue un verdadero balde de agua fría. Tanto me llamó la atención, que lo llamé y le pregunté qué fue lo que pasó, y el me dijo que el ofrecimiento no había sido tal (…) Yo le dije que había un error, ya que yo sabía que le habían hecho esa propuesta, que él continuara como vicepresidente”.

¿Cómo califica la administración de Edmundo Valladares?

“Más allá de calificarla, yo puedo decir que todas las propuestas que Edmundo presentó, tanto en lo deportivo como institucional, yo las apoyé todas, al igual que el resto del directorio. Nosotros lo apoyamos en todas las cosas, él no las hizo solo, al igual como sigue siendo ahora. Todo el directorio está enfocado en lo mejor para la institución”.

¿Quiere ser nuevamente el presidente de Colo Colo?

“Yo no tengo ninguna intención y no ando buscando ningún puesto. Yo estoy bien así, apoyando desde una segunda línea, en todo lo que significa el tema de Colo Colo, pero no estoy detrás de ningún cargo. Yo busco que nos vaya bien, que le ganemos a River y Colo Colo sea el mejor equipo del país”.

“Acá nadie le ha querido hacer la cama o echar a Edmundo Valladares. Las personas creen que yo saqué a Edmundo, o sea imagínate. El club social tiene que tener una posición más clara, de decir que han tenido el apoyo de nosotros y que ellos renunciaron por voluntad propia. Creo que en cualquier administración tiene que haber simetría, ya que el club social quería tener la presidencia y vicepresidencia también”.

¿Algún candidato?

“Yo no tengo ningún candidato. Lo ideal hubiese sido que Edmundo aceptara la presidencia y la vicepresidencia se la diéramos a otro, y no estaríamos hablando de este tremendo lío que se está generando en este momento (…) A mi me parecía que lo más lógico era que se concretara la continuidad de Edmundo. Fue un balde de agua fría saber que había renunciado. Yo siempre he sido un apoyador del club social y siempre he tenido una relación estrecha con ellos”.

¿La realidad es que el presidente sale del bloque suyo o el bloque Vial?

“Esperemos mañana. Lo ideal sería que una parte tenga un cargo y la otra parte tenga otro cargo y se compartan las responsabilidades y ayudas. Tener todo el poder en una mano es muy malo”.

¿Esto podrá influir en lo que está ocurriendo en cancha con el equipo?

“Espero que no, porque no debería. Discúlpenme que se los diga, pero la mayoría de estos jugadores los contraté yo, la mayoría los renové yo, el entrenador lo traje yo. Jamás he hecho un comentario que tengan que actuar de una u otra manera, ellos se han mantenido profesionales, haciendo su trabajo. Lo mismo le dije a Gustavo Quinteros, que gobierne quien gobierne, siempre la prioridad la va a tener el plantel y los jugadores”.

¿La postura de Colo Colo es apoyar la continuidad de Milad en la ANFP?

“Colo Colo no tiene una postura hoy día. Tenemos que escuchar a los candidatos, juntarnos con ellos y ver su programa. Más allá de los aciertos y errores, Milad es un tipo decente y pro. El análisis es cuando ya tengamos las cartas arriba de la mesa y sobre ello, ver cuáles serán nuestros candidatos”.

¿Cómo están hoy los bloques al interior de Colo Colo?

“Yo no he negociado con nadie. La mayoría de los directores al interior de Blanco y Negro estábamos por apoyar la moción de la presidencia de Edmundo y la vicepresidencia de Alfredo. Vamos a ver qué ocurre, ya que no podemos dejar la institución descabezada tampoco”.