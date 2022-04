Santiago Escobar no ha tenido una buena temporada al mando de Universidad de Chile. Bajo la dirección técnica del colombiano, los azules solo suman tres triunfos en el Torneo Nacional y están más cerca de la zona de descenso que de la clasificación a copas internacionales.

Este sábado, los estudiantiles deben enfrentar a Audax Italiano por la undécima fecha del campeonato, pero el duelo se mantiene en duda por la falta de estadio para su realización. “Estamos esperando una notificación por parte de la federación o la dirigencia para que nos comunique si se va a realizar o no el partido”, explicó el estratega en la conferencia de prensa previa al compromiso.

Respecto a su complicada posición en la banca azul, “Sachi” reiteró su intención de revertir la situación, pero reconoció que es un momento crítico. “Yo tengo contrato hasta diciembre. El día que la dirigencia me diga que no están a gusto con lo que estoy haciendo, me voy, pero hasta hoy no ha pasado. Estoy consciente que mi salida puede ser después del partido con Audax, en cuatro fechas más o en diciembre”, manifestó.

Incluso, el entrenador comentó sobre uno de los candidatos para reemplazarlo en la “U”, el uruguayo Martín Lasarte. “Tuve la oportunidad de conocerlo y lo considero un gran señor. Es un candidato ideal para este club, por las capacidades que posee y por que es un caballero y conociéndolo sé que no negociaría conmigo en el cargo”,

Por otro lado, Santiago Escobar confirmó que Junior Fernandes no ingresará en la nómina del equipo en caso de que el choque ante los itálicos se realice. “Él estuvo en el cumpleaños de su esposa y al otro día no entrenó. Internamente se habló del tema y no estará en esta convocatoria. Esta es una sanción deportiva”, expuso.

De momento, el compromiso entre Audax Italiano y Universidad de Chile por el Torneo Nacional está programado para este sábado 23 de abril a las 17:30, en estadio por definir.