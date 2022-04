No hubo humo blanco: Audax Italiano solicitó la suspensión del duelo ante la U por el Torneo Nacional

No hubo caso. Finalmente el duelo entre el Audax Italiano y la Universidad de Chile por la undécima jornada del Torneo Nacional 2022 no se jugará, debido a que los “Itálicos” no encontraron cancha para recibir al equipo de Santiago Escobar.

Originalmente el duelo estaba pactado para disputarse en el Estadio El Teniente de Rancagua, pero desde la Región descartaron la opción de que los hinchas azules se trasladaran hasta dicha ciudad debido a los destrozos que provocaron el 2021 tras salvarse de bajar a la Primera B ante Unión La Calera.

Luego, surgió la opción de llevar el compromiso al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, pero encontraron otra negativa. Así las cosas, el partido se jugaría en Talca, pero la Delegación Presidencial y Carabineros de la Región de Maule finalmente negaron la solicitud.

“Ese partido no se va a realizar en Talca porque no se cumplió con los plazos para realizar la solicitud, el informe de Carabineros fue negativo, y en los registros de la ANFP el encuentro sigue agendado en Rancagua”, explicó el delegado presidencial Humberto Aqueveque.

Con esos antecedentes en mano, desde la dirigencia audina solicitaron a la ANFP suspender el encuentro, por lo que la ANFP deberá reprogramar dicho encuentro dentro de las próximas semanas.