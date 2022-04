Sorteo Mundial de Qatar 2022: horario, bombos, grupos y las selecciones que competirán

Durante la jornada de este viernes, el Mundial de Qatar 2022 tomará forma con el sorteo de los grupos, ceremonia que se realizará en la ciudad de Doha y tendrá expectante al mundo del fútbol, especialmente a las selecciones que competirán en la cita planetaria.

En total, hay 29 países ya clasificados a esta Copa del Mundo y hoy conocerán a qué rivales enfrentarán en la fase grupal.

Por otro lado, aún hay tres cupos por definir para completar el listado de selecciones que estarán en Qatar. Aquellos boletos saldrán del último repechaje europeo (Gales vs Ucrania/Escocia), del repechaje entre Sudamérica y Asia (Perú vs Australia/Emiratos Árabes) y del repechaje entre Concacaf y Oceanía (Costa Rica vs Nueva Zelanda).

En cuanto a los bombos, se dividen en cuatro bolilleros y en cada uno de ellos hay ocho países que están ordenados según sus puestos en el último ranking FIFA.

Bombo 1 : Catar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal

: Catar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal Bombo 2 : México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia

: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia Bombo 3 : Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, República de Corea, Túnez

: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, República de Corea, Túnez Bombo 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vencedor del repechaje intercontinental 1, vencedor del repechaje intercontinental 2, vencedor del restante repechaje europeo

El sorteo del Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo este viernes 1 de abril y la ceremonia arranca a partir de las 13:00 horas de Chile. Podrás ver el evento a través de la transmisión de Directv Sports y seguir todos los detalles en las plataformas digitales de ADN.