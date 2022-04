¿Indirecta para la dirigencia? Dani Alves no quiere a Haaland para el Barcelona y sueña con Mbappé: “No hay otro mejor que él”

Dani Alves, zaguero del Barcelona, expresó públicamente su admiración por la estrella del PSG, Kylian Mbappé, catalogándolo como “el mejor” de todos y manifestando su deseo para que el delanteros fiche por el cuadro catalán.

En entrevista con Sport, el brasileño fue consultado por un futuro fichaje del Barça con el francés o Erling Haaland como opciones. “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no”, confesó el lateral derecho.

“Estoy jugando a ser director deportivo, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”, recalcó el defensa de Brasil.

Además, Dani Alves aseguró que las características de Kylian Mbappé son ideales para el Barcelona. “Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”, agregó.

Siguiendo el tema de fichajes, el zaguero nuevamente expresó su sueño de volver a jugar junto a Lionel Messi en el elenco azulgrana.

“Podría volver un ‘añito’ conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere”, complementó el brasileño.