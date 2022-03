Dani Alves, actual zaguero del Barcelona, se refirió al difícil momento que vive Lionel Messi en el PSG, club con el cual sufrió una dura eliminación en octavos de Champions League y luego recibió el abucheo de los hinchas de París en pleno estadio.

“No está disfrutando, porque Leo hace que este juego sea especial, y lo hace cuando la está pasando bien, porque cuando él la está pasando bien, los demás lo disfrutan”, señaló el brasileño en ESPN.

El lateral derecho recalcó que el cuadro parisino no es lugar para el astro argentino en comparación con su paso por el Barça. “Para mí está desubicado, porque Leo para mí vivió en el mejor lugar del mundo para practicar lo que él ama”, indicó.

En este escenario, Dani Alves recordó una frase que le mencionó Lionel Messi. “Leo siempre me decía ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Y lo comprobé, no hay mejor lugar que aquí. Inclusive, cuando salió que él se iba, yo le mandé el mismo mensaje que él me dijo a mí”, agregó el zaguero.

Por último, el multicampeón brasileño le abrió las puertas a la “Pulga” para que retorne al Barcelona. “Por equis razón no está y ojalá pueda volver. No sé, pero si viene, que venga conmigo aquí, para disfrutar por lo menos un poquito más de todo esto”, complementó.