Rodrigo Ureña, el chileno que hace patria en Colombia y sueña con la Libertadores: “Puedo dar más en el extranjero, sería un retroceso volver a Chile”

El volante chileno Rodrigo Ureña enfrenta este 2022 su tercer año en el fútbol colombiano. El ex Universidad de Chile y Cobresal dejó el torneo chileno en 2020 para jugar en América de Cali, elenco en donde brilló por dos años.

Ahora, es flamante refuerzo de Deportes Tolima para los desafíos de la temporada: salir campeón de liga y pelear Copa Libertadores. De esto y más conversó con ADN Deportes.

– Llevas más de dos años jugando en Colombia. ¿Qué diferencias hay en ese fútbol en comparación con lo que hay en Chile?

– Hay mucha diferencia. Para mí, el fútbol colombiano está unos escalones encima del chileno. Acá hay siete equipos grandes al nivel de Colo Colo, la U y Católica, por eso hay más competitividad. Hacen sentir su localía, porque en algunos lugares hay mucha altura.

– ¿Qué te pareció que Chile quedara fuera del Mundial?

– Sabía que era difícil por los resultados que se habían obtenidos, lamentablemente no dependía 100% de Chile por más que hubiésemos ganado.

– ¿Cómo se vivió en Colombia que su selección no clasificara al Mundial?

– Fue complicado para ellos, viven con mucha intensidad los partidos de Colombia, se preparan para ver las Clasificatorias. Muchos me dijeron que en el papel, veían más fáciles los últimos partidos de Colombia, pero no pudieron concretar los partidos anteriores y lo pagaron caro.

– ¿Cómo fue tu paso por América de Cali en estos dos últimos años?

– Fue buenísimo, hice cosas muy buenas, salí campeón y cumplí mi sueño que era jugar en un club grande en el extranjero. El último semestre ahí fue difícil porque no se nos dieron los resultados, aún así peleamos hasta el final con el equipo.

– Este año llegó otro chileno al fútbol colombiano, Sebastián Leyton, quien fichó en Deportivo Cali. ¿Qué te perece?

Siempre será un agrado eso, y quiero incitar a los futbolistas chilenos para que salgan a jugar en el extranjero. Yo llegué a Colombia y me fue bien. El potencial para jugar acá es distinto, pero tienen que jugársela y buscar nuevos horizontes.

– ¿Con qué se encuentra un jugador chileno cuando llega al fútbol colombiano?

– Los equipos acá son muy grandes. Hay un fútbol distinto, con diferentes razas, por decir, los “morochos” tienen una potencia única, son gruesos, aguantan bien el balón y son veloces. A la vez, hay jugadores con buen toque de balón y mucha técnica.

– ¿Cómo ha sido tú adaptación y crecimiento en el fútbol colombiano?

– Los primeros meses del 2020 me adapté bien al equipo. Creo que lo que me ha mantenido acá es mi calidad técnica, mi visión de juego y la garra del futbolista chileno que es admirable. Con eso me fui ganando a la gente.

– ¿Por qué decidiste fichar en Deportes Tolima este año?

Tenía una oportunidad importante de poder jugar Copa Libertadores por tercer año consecutivo, era mi objetivo principal.

– ¿Que te parece el grupo que le tocó a Deportes Tolima en Copa Libertadores, con Atlético Mineiro, Independiente de Valle y América Mineiro?

– Fue un sorteo bueno para nosotros, nos gustó, queríamos enfrentar a rivales de grueso calibre. Tolima viene haciendo las cosas bien y tenemos buen plantel. Esperemos sobreponernos al grupo. Queremos pasar la fase de grupos. Atlético Mineiro es complicado, pero tenemos nuestras cosas.

– Colo Colo y Universidad Católica son los únicos equipos chilenos en esta Copa Libertadores. ¿Cómo los ves para competir en el plano internacional?

– Creo que les tocaron grupos totalmente accesibles, pueden pasar a octavos de final. Tienen los mejores planteles del fútbol chileno. Sería bueno para Chile que logren pasar la fase de grupos. Deben sacar puntos de visita.

– ¿Te gustaría regresar al fútbol chileno?

– El tiempo que estuve en Chile lo hice muy bien y fui campeón. Se me han presentado ofertas para volver al fútbol chileno, pero no las tomé porque no quiero. Aún puedo dar más en el extranjero. La liga colombiana es mejor, por ende, sería un retroceso volver a Chile en estos momentos de mi carrera.

– ¿Y si se da la opción de retornar a Universidad de Chile?

– No me quiero cerrar a ninguna opción. Hoy en día es un poco difícil volver al fútbol chileno pronto por cómo están las cosas allá. Pero me gustaría jugar en Argentina también.