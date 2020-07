Rodrigo Ureña: “En la U siempre han pasado cosas demasiado extrañas”

Rodrigo Ureña perteneció a Universidad de Chile entre 2013 y 2016, pero no pudo afirmarse en el equipo azul. No obstante fue figura destacada en Cobresal, donde alcanzó un título.

El volante habló con el programa “Despelotados”, sobre el motivo por el que no pudo consolidarse con los universitario. “Fueron muchas cosas conjugadas. He sido el único futbolista que sale a préstamo de un equipo grande a un equipo pequeño y logra ser campeón. En seis meses, había logrado un torneo histórico para Cobresal, donde jugué todos los partidos. Sentía tener los méritos suficientes para jugar, pero en la U siempre han pasado cosas demasiado extrañas desde cierta parte hasta el último tiempo”.

Ureña siendo joven confesó que optó por guardar silencio cuando veía que las cosas no se hacían bien. “En ese entonces, yo sentía que no se hacían bien las cosas, y uno siendo chico, no puede opinar mucho. Muchas veces me tocó ver cosas y obviamente, tenía que callar, seguir peleando el puesto. Cuando iba a entrar pasaba otra cosa. Finalmente, hubo un sinfín de situaciones que no me hicieron llegar a buen puerto”, añadió. Igualmente, reconoció que la U le ofreció renovar, pero que decidió dar un giro en su carrera. “Debía reencantarme”, comentó.

Ureña fue fichado este año desde Cobresal por el América de Calí y ha conseguido afianzarse en el equipo cafetalero jugando Copa Libertadores y disputó el encuentro donde el campeón colombiano le ganó a Universidad Católica 2-1.