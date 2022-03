Las intenciones de Universidad de Chile y Universidad Católica de utilizar el Estadio Nacional para ejercer su localía están lejos de concretarse.

Si bien Azul Azul pensaba en regresar al coliseo durante el mes de abril, las obras en el recinto retrasarían la vuelta de los estudiantiles al reducto. Por su parte, la casa de la UC iniciará en mayo su proyecto de remodelación y la institución tenía contemplado jugar en Ñuñoa.

El plan B del cuadro precordillerano era ser local en Santa Laura, pero la relación con la dirigencia hispana se rompió luego de la decisión de los cruzados de no vender entradas a hinchas visitantes en el partido ante Unión Española. “No nos llamen luego para arrendar el estadio”, apuntó el presidente Jorge Segovia en ese entonces.

En febrero de este año, el ministro subrogante del Deporte del gobierno anterior, Andrés Otero, aseguró que el complejo estaría disponible para ser utilizado en mayo del presente año. “Estamos muy bien en plazos y tiempos. El Parque Deportivo Estadio Nacional está con un 75% de avance y debería estar entregado en mayo para que vuelva a ser utilizado por el fútbol y conciertos”, afirmó en conversación con Los Tenores.

Pese a esto, la actual ministra Alexandra Benado manifestó a La Tercera que cambios en los contratos realizados en la gestión anterior impedirían cumplir con la fecha estipulada.

“El plazo inicial de entrega disputo en la licitación era el 2 de marzo de 2022. Sin embargo, modificaciones contractuales fueron postergando sucesivamente la entrega, primero, con una ampliación de plazos hasta el 17 de mayo y después otra, prevista para el segundo semestre del presente año. Ambas modificaciones se gestaron antes de que nuestro gobierno asumiera”, explicó.

“En el caso del Parque del Estadio Nacional hubo una actualización de la normativa eléctrica, lo que implicó una revisión del proyecto y se tradujo finalmente en una extensión de 76 días en el contrato. Posteriormente, se definió la incorporación de modificaciones, trabajos que no fueron considerados en el contrato inicial de abril de 2021″, complementó.

Respecto a la fecha tentativa para volver a utilizar el recinto, Benado prefiere no adelantarse. “Esa no es una respuesta que pueda entregar ahora, pues hubo irresponsabilidad antes en decir que en el mes de mayo iban a estar las obras terminadas, tenido a la vista los antecedentes. Estamos trabajando para acortar la brecha que quedó en términos de plazos, pero no resulta prudente comprometer un plazo específico para el uso integral del Estadio Nacional”, concluyó.