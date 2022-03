Se llama Al Rihla: FIFA dio a conocer el balón oficial del Mundial de Qatar 2022

Durante esta jornada, la FIFA dio conocer el nuevo balón oficial con el cual se jugará el Mundial de Qatar 2022, cuyo nombre es Al Rihla, que en árabe significa “el viaje”. Es de la marca Adidas, compañía deportiva que en total ha diseñado 14 balones para la Copa del Mundo.

Entre las características de este esférico, su diseño está inspirado en la cultura, bandera, embarcaciones y vestimentas cataríes. Cuenta con una estructura compuesta por 20 paneles y tiene material speed shell, que son texturas para mejorar la velocidad del vuelo del balón.

Mediante un comunicado, Jean-François Pathy, director de Servicios de Marketing de la FIFA, señaló que “estamos ante un balón magnífico, sostenible y de gran calidad. Las estrellas disfrutarán jugando con él al más alto nivel en Qatar”.

“El fútbol es cada vez más veloz y, conforme aumenta la velocidad, adquieren suma importancia la precisión y la estabilidad en el aire”, indicó por su parte Franziska Löffelmann, directora de diseño, gráficos y equipamiento de fútbol de Adidas.

La marca deportiva alemana informó a través de sus redes sociales que el balón del Mundial 2022 Al Rihla estará disponible para la venta a partir del 12 de abril exclusivamente en las tiendas online y de retail de Adidas.

32 teams. 1 ball to make their dreams possible.​

Introducing Al Rihla, the Official World Cup 2022 Match Ball.​

Your journey starts now. ​

Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/uMys1dorIZ

— adidas Football (@adidasfootball) March 30, 2022