El próximo viernes 1 de abril en Doha (capital de Qatar) se realizará el sorteo de los grupos para el Mundial 2022. A poco más de una semana para que se desarrolle la ceremonia, la FIFA dio a conocer cómo se definirán los bombos y quiénes serán cabezas de serie entre las selecciones clasificadas.

Los cabezas de serie serán ocho países: Qatar (anfitrión) y las siete selecciones con mejor ranking FIFA. Actualmente, los combinados que están en el top 7 del listado son Bélgica (1°), Brasil (2°), Francia (3°), Argentina (4°), Inglaterra (5°), Italia (6°) y España (7°), sin embargo, los italianos aún no aseguran su boleto a la cita planetaria y deben disputar su chance con Portugal (8°),

Para la definición de los bombos, los cuales irán del 1 al 4, en el primero estará Qatar y los siete países mejor ubicados en el ranking FIFA. En el segundo bombo irán las selecciones posicionadas entre el 8° y 15° lugar de aquel ranking.

Los combinados que están entre el puesto 16° y 23° de la clasificación de la FIFA ingresarán al tercer bombo y los países desde el lugar 24° y 28° del ranking completarán el cuarto bombo.

Además, en el bombo 4 se sumarán las últimas tres selecciones clasificadas al Mundial 2022: los dos ganadores del repechaje entre Conmebol vs AFC (Asia) y Concacaf vs OFC (Oceanía), junto al vencedor de la llave de repesca europea entre Ucrania/Escocia vs Gales/Austria.