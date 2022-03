Este domingo, Universidad de Chile se impuso por 2-0 ante Unión Española por el Torneo Nacional 2022, con el portero Cristóbal Campos como uno de los jugadores claves en el triunfo azul.

Con goles de Álvaro Brun y Darío Osorio, los estudiantiles volvieron a ganar por el campeonato, resultado que no obtenían desde la segunda fecha frente a Deportes Antofagasta.

Tras la victoria, el arquero canterano destacó su regreso a la titularidad y el hecho de no recibir goles. “Hace mucho que no me tocaba jugar en instancia de campeonato. Me preocupé mucho de seguir trabajando y de poder mantener el arco en cero junto a mis compañeros, que hicieron un gran esfuerzo”, manifestó a TNT Sports.

Por otro lado, el guardameta aseguró que los dirigidos por Santiago Escobar necesitan meterse en la lucha por la parte alta de la tabla. “El trabajo nos llevará a lo queremos y a lo que apuntamos, con los objetivos que tenemos como plantel. Si estamos juntos y cada uno pone de su parte, la “U” tiene que volver a pelear grandes cosas“, apuntó Cristóbal Campos.

Con el triunfo frente a los hispanos, el cuadro laico escaló al octavo lugar con 10 puntos, uno más que Universidad Católica. Por su parte, Unión Española marcha en el quinto puesto de la tabla con 11 unidades.

En la próxima fecha del Torneo Nacional 2022, Universidad de Chile precisamente enfrentará a los precordilleranos, que suman cuatro derrotas consecutivas por el certamen. El encuentro se jugará el sábado 2 de abril a las 18:00 horas en San Carlos de Apoquindo.