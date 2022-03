Manuel Pellegrini pone paños fríos tras el triunfo del Betis: “No hay crisis, no veo que el equipo anduviera tan mal”

El técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró satisfecho tras el triunfo de su equipo por 1-0 frente al Athletic Club, que puso fin a la mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria y retomar -momentáneamente- puestos de Champions en LaLiga.

“Estoy contento con el partido. Recuperamos la seguridad defensiva, Paul (Akouokou) con Guido (Rodríguez) hicieron un buen trabajo en el centro del campo y en los cabezazos, lo que dio resultados. Bilbao no nos creó ocasiones”, comentó el estratega chileno.

“Hicimos un gol y tuvimos dos o tres ocasiones en el primer tiempo. El equipo se vio más suelto con el balón, logramos tres puntos contra un rival muy difícil, jugando con un hombre menos los últimos 15 o 20 minutos”, agregó.

Sobre el presente del cuadro verdiblanco, el “Ingeniero” explicó que “me cuesta escuchar críticas en este tramo de la temporada. Quedan dos meses para terminar y los dos partidos que empatamos fueron clasificaciones. Después de terminar los viernes a las dos de la mañana perdimos con Sevilla y Atlético de Madrid. No hay crisis y no veo que el equipo anduviera tan mal”.

La expulsión de Nabil Fekir

Consultado por la tarjeta roja que recibió una de sus máximas figuras, Manuel Pellegrini aseguró que “no he conversado con él (Fekir) lo de la roja, lo haré. No es la primera vez de que reacciona después de 20 patadas, le cobran 10 y las otras las dejan pasar. Lo entiendo, pero no lo justifico”.

Finalmente, el entrenador destacó que “jugar 14 partidos en 40 días es un desgaste físico y psicológico importante. Los recorridos son más largos, lo importante es que no nos agarren de contra es peligroso”.

“Estamos compitiendo con clubes como Atlético, Barcelona, Sevilla o Villarreal. Equipos con presupuestos el doble o triple del que tenemos en el Betis. Tenemos la mentalidad de clasificar en la final de la Copa, la Europa League y en LaLiga por la Champions. Ya veremos qué pasa, si somos capaces de lograr los objetivos”, cerró.