Universidad de Chile sumó dos bajas para enfrentar a Unión Española por contagios de covid-19

En Universidad de Chile siguen sumando inconvenientes de cara a su duelo del domingo ante Unión Española, pues el covid-19 se sumó como problemática al ya mal momento deportivo y las dificultades para encontrar recinto deportivo.

Ya con Quillota como sede definida de cara al choque, ahora los azules informaron un nuevo inconveniente tras saber de dos casos positivos al interior del plantel tras el desarrollo de un testeo de antígenos preventivo de cara al partido del fin de semana.

“Los jugadores contagiados con covid-19 presentan un buen estado de salud y, siguiendo los protocolos establecidos, fueron aislados inmediatamente y se mantendrán en constante contacto con nuestra área médica”, comentaron en Universidad de Chile a través de un comunicado.

En la U esperan no tener más bajas ante Unión Española

De todas formas, en Azul Azul recalcaron que no hay contactos estrechos al interior del club, aunque la situación quedará zanjada el sábado cuando se desarrolle el control oficial de antígenos para el choque con Unión Española.

A esto se suman problemas de otra índole con el lateral izquierdo Mauricio Morales, que está en duda luego que este viernes no practicó en el Centro Deportivo Azul. “Está haciendo un trabajo de rehabilitación y no entrenó porque tiene una pequeña contractura en una de sus piernas. Hoy no podemos contar con él”, explicó el técnico Santiago Escobar.

Se desconoce quiénes son los jugadores con covid-19 que no estarán en el choque ante el cuadro de la Plaza Chacabuco, pero esta situación complica la planificación de la U de cara al choque del domingo a las 18:00 horas en el estadio Lucio Fariña.