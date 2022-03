Santiago Escobar: “Por mi cabeza no ha pasado dar un paso al costado ni renunciar a la U”

El técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, anticipó el duelo ante Unión Española de este domingo en Quillota, donde la U tiene la misión de dejar atrás la goleada que recibieron en el Superclásico.

Rendimiento irregular que el colombiano reconoció como complejo. “Son días difíciles como entrenador, se espera más del resultado y del juego, soy consciente de eso. Si cada uno mejora en lo individual, colectivamente nos vamos a ver mejor”, comentó, junto con descartar la opción de abandonar la banca azul pese a sumar sólo un triunfo en cinco fechas.

“Por mi cabeza no ha pasado dar un paso al costado ni renunciar. Esta decisión va más por parte de la dirigencia. Confío en que vamos a revertir la situación futbolística (…) El cargo siempre estará en peligro, pero me preocupo de trabajar pensando en lo que tengo que ocupar que en si me van a sacar ahora o en ocho o quince días más. He encontrado respaldo a mi trabajo“, aseguró Santiago Escobar, que insistió en su afán de continuar como DT de la U.

“Vengo con la intención de cumplir un contrato que está firmado a un año, pero lógicamente sabemos que los resultados y la manera de jugar son motivo de discusión para el dirigente, los hinchas y el periodismo. Soy un nombre de no claudicar y querer mejorar. Espero cumplir las expectativas que tenían desde un comienzo”, complementó el técnico de 58 años.

Santiago Escobar y el duelo ante Unión Española

De cara al choque del domingo en el Lucio Fariña de Quillota, el cuerpo técnico de Universidad de Chile confía en la mejoría mental y futbolística que el plantel pueda demostrar en el césped sintético ante los hispanos.

“Nos toca hacer el duelo rápido por la derrota en el último partido. Cada partido que se juega es una nueva oportunidad. Estoy dispuesto a trabajar todos los días, el día que no tenga ese estímulo pensaré en otra cosa. El equipo ha tenido una buena semana de trabajo para buscar una victoria”, comentó.

Además, explicó las variantes de juego que espera corregir respecto de lo que han mostrado hasta ahora. “Conversamos con los jugadores, el pelotazo es producto de la intranquilidad por llegar pronto al arco rival. No es fruto del desespero, se ha visto en pocos pasajes del partido. Hemos ido incorporando trabajos para que nos podamos asociar un poco más y tener un mejor funcionamiento. Aún no aparece lo que uno pretende, somos los primeros críticos y ojalá este domingo podamos mostrar mucho más de lo que hemos mostrado hasta ahora“, concluyó.

El duelo entre Universidad de Chile y Unión Española se disputará el domingo desde las 18:00 horas y será transmisión de ADN Deportes.