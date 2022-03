Este martes, el Inter de Milán derrotó 1-0 al Liverpool en Anfield Road, pero quedó eliminado en octavos de final de la Champions League por el 0-2 recibido en Italia.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron titulares en la escuadra lombarda y el “Niño Maravilla” condicionó las aspiraciones de su equipo, ya que fue expulsado a los 63 minutos del compromiso, tras recibir su segunda cartulina amarilla.

Alexis Sanchez was sent off after receiving a second yellow for this tackle on Fabinho. pic.twitter.com/hHlt9NFUCW — ESPN FC (@ESPNFC) March 8, 2022

“El partido cambió con la expulsión, pero no me arrepiento de no haberlo cambiado. Me servía en el campo”, manifestó el técnico Simone Inzaghi luego de la eliminación.

“Hemos hecho un gran encuentro contra un equipazo. Lamentamos el partido de ida, donde no merecimos perder 2-0. No hay que olvidar que hace once años no estábamos en octavos. Competimos contra un gran rival y no hemos sido inferiores”, agregó.

Tras la eliminación de la Champions League, el Inter de Milán se enfocará en la Serie A y la Copa Italia. Actualmente, el cuadro lombardo marcha en el segundo lugar de la liga italiana y debe disputar el partido de vuelta de las semifinales de la copa frente al Milán (0-0 en la ida).

El próximo partido será ante el Torino por la fecha 29, este domingo 13 de marzo desde las 13:30 horas de Chile.