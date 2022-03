Héroe y villano: Alexis Sánchez asistió para la ventaja del Inter y se fue expulsado en menos de dos minutos

Alexis Sánchez mostró lo mejor y lo peor de su repertorio en apenas dos minutos del duelo de vuelta ante Liverpool por los octavos de final de la Champions League: en ese lapso de tiempo, entregó una asistencia pero luego fue expulsado.

El “Niño Maravilla” fue de los jugadores más activos en la ofensiva del Inter de Milán, que luchó por revertir la llave tras el 2-0 de la ida en Italia. De hecho, anticipó su buen repertorio cuando le dio un pase gol a Arturo Vidal en el primer tiempo pero estaba fuera de lugar.

Así fue como todo llegó al segundo tiempo, cuando peleó un balón y que logró llegar a Lautaro Martínez, quien resolvió de primera para batir a Alisson y abrir la ilusión en el cuadro neroazzurro, que a los 62 minutos quedaba a un gol de forzar el alargue.

Sin embargo, Alexis Sánchez “mató” la ilusión tras ser expulsado al minuto después del tanto del “Toro”. Al cierre de la primera fracción fue sancionado con una amarilla por falta sobre Thiago y, condicionado, volvió a barrerse pero sobre Fabinho. Mateu Lahoz apeló al reglamento y le mostró la segunda amarilla al tocopillano.

Alexis Sanchez was sent off after receiving a second yellow for this tackle on Fabinho. pic.twitter.com/hHlt9NFUCW

— ESPN FC (@ESPNFC) March 8, 2022