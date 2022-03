El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue dejando personas fallecidas y algunas de las muertes han estado involucradas con el mundo del deporte. En las últimas horas, Shakhtar Donetsk, el equipo más importante del fútbol ucraniano, confirmó el fallecimiento de uno de los entrenadores del club.

Serhiy Palkin, director general del Shakhtar, informó mediante un comunicado que “uno de nuestros entrenadores de niños fue asesinado ayer por el impacto de un fragmento de bala rusa”.

Además, a través de las redes sociales del club, Palkin entregó un potente mensaje para los propietarios, directivos y futbolistas de los equipos de fútbol rusos.

“Tu silencio significa ayudar al asesinato en masa y la destrucción. No te quedes callado, habla. De lo contrario, será su derrota personal. La derrota que será recordada por todas las generaciones futuras”, indicó el director general del Shakhtar Donetsk.

La muerte del director técnico de las divisiones inferiores del club ucraniano es confirmada días después del fallecimiento de los dos primeros jugadores de Ucrania debido a los ataques rusos, se trata de Vitalii Sapylo, de 21 años, y Dmytro Martynenko, de 25.

Cabe destacar que la liga ucraniana de fútbol fue totalmente suspendida tras los anuncios de Rusia por atacar a Ucrania, torneo el cual estaba en la fecha 18 con el Shakhtar como puntero con 47 puntos.

Sergei Palkin addressed the owners, management, and footballers of Russian football clubs.#WorldForUkraine #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/AD2tVD7BC6

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 3, 2022