Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló en la rueda de prensa previa al clásico contra Manchester United que se jugará este domingo por la Premier League.

Más allá del trascendental duelo que se robará las miradas en en la liga inglesa, el técnico español dejó de lado el fútbol para referirse al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que continúa y sigue teniendo en alerta al mundo.

“Es preocupante, la guerra continúa y cada vez peor. Ya van 8-9 días de esta situación. Lamentablemente será más tiempo”, señaló.

El DT de los “Citizens” tuvo una dura crítica en contra del mundo político frente al complejo escenario bélico. “Los políticos están en sus lugares para evitar estas cosas, pero suceden porque fracasan completamente. Están para evitar estas cosas, pero no son capaces de hacerlo”, indicó.

“La guerra no es por la bandera o un pedazo de tierra. Si no hay dinero por medio, no hay guerra. Paso en Siria, Palestina y Yugoslavia. Todavía sucede, gente inocente está sufriendo. La OTAN y las naciones europeas son fracasos”, añadió el estratega español.

De regreso al fútbol, Pep Guardiola anticipó el encuentro con Manchester United y agregó que “tenemos que manejar el juego y la fuerza, evitar que Cristiano Ronaldo acerque a la pelota. Cuando jugamos en Old Trafford controlamos el partido”. .

En cuanto a “CR7”, Pep complementó que “tiene mucha calidad, tenemos que controlarlo. Es uno de los mejores, una máquina de hacer goles, y siempre tiene una mentalidad muy fuerte”.