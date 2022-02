Tras desatarse a gran escala el conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa, el mundo del fútbol no sido ajeno a la situación y ha reaccionado durante las últimas horas. En ese contexto, el Schalke 04 de Alemania tomó una categórica decisión: desvincularse de su sponsor Gazprom, una de las compañías rusas más importantes.

Mediante sus redes sociales, el club alemán confirmó que el logo de la empresa que exporta gas a todo el mundo ya no estará en la indumentaria del equipo.

“Tras los acontecimientos recientes, el FC Schalke 04 ha decidido eliminar el logotipo del patrocinador principal Gazprom de las camisetas del club. En su lugar, será reemplazado por letras que digan Schalke 04”, anunció el elenco que milita en la Segunda División de Alemania.

Gazprom no solo patrocina al conjunto germano, sino que también es uno de los socios más importantes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), a tal punto que hace una década es sponsor de la Champions League.

El vínculo comercial y contractual entre la compañía rusa y el ente rector del fútbol europeo podría cambiar durante las próximas horas en el marco del conflicto Rusia-Ucrania.

De hecho, la UEFA hará una reunión extraordinaria este viernes para analizar todo el complejo panorama frente al conflicto que se vive en Europa.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7

— FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022