El conflicto desatado entre Rusia y Ucrania tiene en alerta a toda Europa y el fútbol no queda ajeno a esta situación. Es por esto que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se pronunció mediante sus redes sociales para anunciar una “reunión extraordinaria”.

“Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidente de la UEFA ha convocado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para este viernes 25 de febrero”, confirmó el ente rector del fútbol europeo.

Esta asamblea especial que convocó el mandamás de la UEFA, Aleksander Ceferin, tiene el objetivo de “evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias”.

En la próxima reunión extraordinaria, la UEFA podría analizar la situación de los grandes eventos futbolísticos que se desarrollan este 2022 como es el caso de la Champions League, puesto que la final del torneo está agendada para disputarse en mayo en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Además, las selecciones de Ucrania y Rusia deben jugar a fines de marzo sus respectivos partidos por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. El combinado ucraniano tiene que medirse contra Escocia y el plantel ruso se verá las caras ante Polonia.

Otro punto que podría considerar la UEFA es determinar qué pasará con las ligas de Ucrania y Rusia, en donde ya han transcurrido 18 fechas disputadas.

