Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección de Ucrania, le deseó “la más dolorosa muerte” a Vladimir Putin

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección de Ucrania y defensor del Manchester City, le deseó la muerte a Vladimir Putin tras la invasión armada de Rusia a territorio ucraniano en una “operación especial”, anunciada por la propia máxima autoridad rusa.

Desde Inglaterra, el jugador de 25 años alzó la voz través de sus redes sociales y apuntó en contra de Putin. “Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”, escribió el futbolista junto con una foto del mandatario.

Pocos minutos después, la publicación fue eliminada por Instagram por incumplir las normas de la plataforma y Zinchenko acusó un movimiento de censura internacional contra Ucrania.

Sin embargo, el capitán ucraniano volvió a publicar más tarde una foto de la silueta de su país y añadió un mensaje más extenso: “Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme“.

“En la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania”, cerró el defensor.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Oleksandr Zinchenko se pronuncia sobre los ataques de Rusia a Ucrania y ha sido un agente activo para entregar su opinión sobre el conflicto.