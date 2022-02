Escaló el conflicto en Europa: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar en Ucrania, con el objetivo de proteger el valle de Donbás.

En cadena nacional, el mandatario aseguró que el choque con las fuerzas ucranianas es “inevitable” y que ante cualquier acto de algún país que no sea de las dos partes involucradas “va a responder”.

Tras las palabras de Putin sobre el conflicto con Ucrania, reporteros en terreno de la CNN reportaron explosiones en Kiev.

Breaking: Large explosions seen on live cam in Kharkiv, Ukraine. pic.twitter.com/8tiRbPIwS5

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2022