Hace unos días, Universidad Católica anunció un acuerdo con Claro Chile para el nuevo nombre tendrá el estadio San Carlos de Apoquindo y este martes se dieron a conocer los millonarios montos que recibirá la UC a través de la compañía de telecomunicaciones.

Los cruzados recibirán un total de 965.000 UF (unos US$ 45 millones al dólar y UF de hoy) en el periodo de 20 años desde la inauguración del nuevo reducto en la comuna de Las Condes, según reveló Cruzados a la Comisión para el Mercado Financiero según consignó el Diario Financiero.

Además, desde la precordillera señalaron que actualmente se encuentran en el proceso de licitación para la construcción del nuevo recinto, que espera aumentar el aforo a 20 mil personas. En el club estiman que las obras podrían tener un costo total de UF 1.000.000 (cerca de US$ 40 millones). Sin embargo, el financiamiento del estadio no se cubre sólo con el auspicio de Claro Chile, sino que hay otras consideraciones financieras a tener en cuenta pero que no han sido detalladas.

El detalle del acuerdo entre la UC y Claro Chile

De esta forma, Universidad Católica recibirá unas 45 mil UF (+IVA) de forma anual entre el año 1 y 5 de contrato. El monto ascenderá a 48 mil UF (+IVA) entre el año 6 y 10 y llega a las 50 mil UF (+IVA) del año 11 al 20.

Durante las próximas semanas se definirá el nuevo nombre del estadio. Además, se acordará la imagen del proyecto, aspectos de marketing y el brand book o manual de la nueva marca.

Cabe recordar que los cruzados se despedirán de San Carlos de Apoquindo en las próximas jornadas del Torneo Nacional 2022, ya que pronto deben iniciarse las obras. Aún no está definido donde ejercerán la localía, pero todo indica que el estadio Nacional albergará a los cruzados.