Marcelo Morales: “El club y los hinchas de la U te exigen ganar el campeonato”

Marcelo Morales, zaguero de Universidad de Chile, se refirió al buen comienzo de la U en el Torneo Nacional 2022, donde el cuadro azul marcha puntero con 6 unidades.

Este miércoles en conferencia de prensa, el “Chelo” señaló que “siempre estamos con el objetivo de ganar el campeonato. El club y los hinchas te lo exigen. Pelear un título y ganarlo. Clasificar a una copa internacional. Es lo que todos nosotros queremos, desde el más joven hasta el más antiguo. Dejar a la U en lo más alto”.

Pese a estar invicto en las dos primeras fechas, el lateral izquierdo reconoció que “somos conscientes que hay muchas cosas por mejorar, para eso trabajamos día a día. En la semana nos esforzamos, pero es importante sumar, con victorias es más fácil mejorar detalles”.

El joven defensa azul destacó además las buenas actuaciones de los delanteros de la U. “Ronnie, Chorri y Junior están pasando por un nivel muy bueno. Tengo una linda cercanía con los tres. Nos benefician bastante, te pueden hacer goles en cualquier momento”, indicó.

De cara al próximo partido de los estudiantiles, contra Ñublense, Marcelo Morales anticipó que “llegamos de buena forma. Las dos victorias nos ayudan mucho para la confianza. Intentaremos mantener el juego y una defensa más solida. Vamos a salir a proponer”.

Por último, el jugador de 18 años tuvo palabras por el retiro de Jean Beausejour, quien defendió la banda izquierda en la U entre 2016 y 2020. “Quiero agradecerle por todo lo que me dio, por lo que me aconsejó cuando estuvo acá. Le mandaré un mensaje para dar los agradecimiento por lo que me aportó como jugador”, concluyó.

Ñublense y Universidad de Chile se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Nacional 2022 el próximo lunes 21 de febrero.